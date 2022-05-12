10:48 12.05.2022
В Минфине назвали ведомства, которые не освоили более 20 млрд тенге
Фото: freepik
Наиболее крупные суммы не освоили в Министерстве финансов, Министерстве культуры и спорта, Министерстве обороны и в Министерстве внутренних дел, передает Zakon.kz.
Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,4%, местных бюджетов – на 98,5%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 5,6 трлн тенге. Неисполнение составило 31 млрд тенге, из них 8 млрд тенге – экономия. Не освоено 23 млрд тенге. Наиболее крупные суммы не- освоения сложились в министерствах финансов, культуры и спорта, обороны и внутренних дел. Министр финансов Ерулан Жамаубаев
По его словам, основные причины неосвоения – длительное проведение процедур заключения договоров, отсутствие документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее предоставление счетов к оплате в органы казначейства, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам.
Согласно данным ведомства, расходы местных бюджетов составили 2,7 трлн тенге, не исполнено 42 млрд тенге.
Министр напомнил, что в нынешнем году регионам предусмотрены целевые трансферты на сумму почти 2,6 трлн тенге. На 1 мая им выделено 696 млрд тенге, из них освоено 98,3%.
Не исполнено 12 млрд тенге, в том числе экономия – 3 млрд тенге, не освоено 9 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Мангистауской, Алматинской и Карагандинской областях, а также в городе Нур-Султане. Ерулан Жамаубаев