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Законодательство РК
10:33 12.05.2022

Пожар в общежитии Алматы оставил без жилья 48 человек

пожар, общежитие Фото: Zakon.kz
В Алматы 48 человек остались без крыши над головой из-за сильного пожара. Людей временно разместили в школе, передает Zakon.kz.

По информации КТК, в пожаре люди лишились всех вещей и документов. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Серьезно пострадали 12 жилых комнат.

Как рассказали пострадавшие, до приезда пожарных им удалось самостоятельно выбраться на улицу. Некоторые выпрыгивали из окон второго этажа.

У меня двое детей, я спрыгнула со второго этажа с ними. Еле успела документы схватить. Мы снимали двухкомнатную за 50 тыс. тенге. У меня сейчас все вещи в воде и непригодны к использованию. Нам некуда идти. Живем в спортзале. Айнур Сафарова

По словам начальника отдела коммунального хозяйства Алатауского района Каната Аширбекова, погорельцев снабдили горячим питанием и всем необходимым.

Было установлено, что на первом этаже расположено СТО, второй-третий этаж – жилой. Сейчас изучаются документы законности строения. По итогам будут приняты решения. Начальник Управления по ЧС Алатауского района Нурлан Таубеков
Анастасия Стативкина
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