Пожар в общежитии Алматы оставил без жилья 48 человек

По информации КТК, в пожаре люди лишились всех вещей и документов. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Серьезно пострадали 12 жилых комнат.

Как рассказали пострадавшие, до приезда пожарных им удалось самостоятельно выбраться на улицу. Некоторые выпрыгивали из окон второго этажа.

У меня двое детей, я спрыгнула со второго этажа с ними. Еле успела документы схватить. Мы снимали двухкомнатную за 50 тыс. тенге. У меня сейчас все вещи в воде и непригодны к использованию. Нам некуда идти. Живем в спортзале. Айнур Сафарова

По словам начальника отдела коммунального хозяйства Алатауского района Каната Аширбекова, погорельцев снабдили горячим питанием и всем необходимым.