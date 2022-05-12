10:33 12.05.2022
Пожар в общежитии Алматы оставил без жилья 48 человек
Фото: Zakon.kz
В Алматы 48 человек остались без крыши над головой из-за сильного пожара. Людей временно разместили в школе, передает Zakon.kz.
По информации КТК, в пожаре люди лишились всех вещей и документов. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Серьезно пострадали 12 жилых комнат.
Как рассказали пострадавшие, до приезда пожарных им удалось самостоятельно выбраться на улицу. Некоторые выпрыгивали из окон второго этажа.
У меня двое детей, я спрыгнула со второго этажа с ними. Еле успела документы схватить. Мы снимали двухкомнатную за 50 тыс. тенге. У меня сейчас все вещи в воде и непригодны к использованию. Нам некуда идти. Живем в спортзале. Айнур Сафарова
По словам начальника отдела коммунального хозяйства Алатауского района Каната Аширбекова, погорельцев снабдили горячим питанием и всем необходимым.
Было установлено, что на первом этаже расположено СТО, второй-третий этаж – жилой. Сейчас изучаются документы законности строения. По итогам будут приняты решения. Начальник Управления по ЧС Алатауского района Нурлан Таубеков