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10:47 12.05.2022

Боксер Алимханулы дал интервью ESPN перед чемпионским боем

РК, Жанибек Алимханулы, ESPN, интервью, видео Фото: Instagram/janibek_qazaqstyle
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы опубликовал новое видео и фото в социальных сетях перед боем с британцем Дэнни Дигнумом, передает Zakon.kz.

В опубликованном в Instagram видеоролике говорится, что телеканал ESPN берет интервью у Алимханулы. На кадрах запечатлен процесс тренировок перед чемпионским боем с Дэнни Дигнумом, а также беседа с Жанибеком и его тренером Джеймсом «Бадди» Макгиртом.

Также казахстанский боксер опубликовал фотографию, под которой написал, что до чемпионского боя осталось 10 дней.

Напомним, что 21 мая в Лас-Вегасе (утро 22 мая в Казахстане) состоится бой Жанибека Алимханулы за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBO с британцем Дэнни Дигнумом. Бой Алимханулы – Дигнум станет главным событием боксерского вечера Top Rank. К бою с британцем казахстанца готовит Джеймс «Бадди» Макгирт в американском Окснарде.

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