Аким рассказал, как газифицируют Нур-Султан

По информации акимата, отопительный сезон в столице прошел в штатном режиме. Для недопущения перебоев было реконструировано 3,4 км теплосетей, что позволило повысить надежность энергоузла города.

Также в столице завершены строительство и реконструкция объектов электроснабжения протяженностью 17 км, что позволило снизить технологические нарушения на электросетях и обеспечить перспективные районы застройки электроснабжением.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону принимается несколько мер. В прошлом году подали газ на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Ведутся пуско-наладочные работы по переводу на газ 19 социальных объектов. По ТЭЦ-2 завершена корректировка проекта, получены положительные заключения государственной экспертизы. До конца этого года планируется полностью завершить газификацию. Построено 680 км газораспределительных сетей. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Всего, по его словам, 10 жилых массивов районов Алматы и Сарыарка с населением 200 тыс. человек полностью обеспечены доступом к газоснабжению. В этом году начато газоснабжение районов Байконыр и Есиль.