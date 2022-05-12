Приступы панической атаки: как справиться и что делать

По словам психиатра, при панических атаках у человека могут возникнуть боли в сердце, затрудненное дыхание, боль в животе, дрожь во всем теле, повышение пульса и артериального давления, учащенное дыхание, головокружение, сильное чувство беспокойства и тревоги.

Человек теряет контроль над собой, ощущение реальности, теряет способность объективно оценить ситуацию. Также в подобных случаях наблюдается тремор конечностей, невозможность выразить свои мысли, неадекватное поведение, невнятная речь, невозможность сосредоточить внимание. Это симптомы должны насторожить окружающих. Анастасия Курбанова

Если такое состояние случилось один раз – это называется паническая реакция и может быть вызвано стрессовой ситуацией, которое пройдет через короткое время. По словам специалиста, просто нужно принять успокоительное седативное средство. Такой приступ пройдет самостоятельно в течение 10-30 минут.

Если такое состояние наблюдается с периодичностью один раз в день или чаще на протяжении длительного периода от трех до четырех недель, то желательно незамедлительно обратиться за консультацией к врачу психиатру.

Как помочь человеку с явными признаками такого поведения:

отвести в тихое, спокойное место;

посадить на стул;

контролировать дыхание через вдох-выдох;

переключить внимание;

выпить воды;

абстрагироваться от негативных мыслей;

принять легкое успокоительное средство.

Панические атаки опасны тем, что влекут за собой нарушение повседневной жизни, затрудняют социализацию. Кроме того, это может привести к депрессии, апатии, дисгармонии и другим расстройствам психики. В конечном итоге люди замыкаются в себе и изолируются от общества. Психиатр Анастасия Курбанова

Врач отмечает, что игнорирование таких сигналов организма чревато непредсказуемыми последствиями.

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