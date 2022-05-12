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Законодательство РК
13:09 12.05.2022

Приступы панической атаки: как справиться и что делать

Приступы панической атаки, советы Фото: pexels
Панические атаки проявляются в необоснованном чувстве страха и внезапной панике. Как справиться с паническими атаками и в каких случаях стоит обращаться к врачу, Zakon.kz рассказала частный врач-психотерапевт Анастасия Курбанова.

По словам психиатра, при панических атаках у человека могут возникнуть боли в сердце, затрудненное дыхание, боль в животе, дрожь во всем теле, повышение пульса и артериального давления, учащенное дыхание, головокружение, сильное чувство беспокойства и тревоги.

Человек теряет контроль над собой, ощущение реальности, теряет способность объективно оценить ситуацию. Также в подобных случаях наблюдается тремор конечностей, невозможность выразить свои мысли, неадекватное поведение, невнятная речь, невозможность сосредоточить внимание. Это симптомы должны насторожить окружающих.Анастасия Курбанова

Если такое состояние случилось один раз – это называется паническая реакция и может быть вызвано стрессовой ситуацией, которое пройдет через короткое время. По словам специалиста, просто нужно принять успокоительное седативное средство. Такой приступ пройдет самостоятельно в течение 10-30 минут.

Если такое состояние наблюдается с периодичностью один раз в день или чаще на протяжении длительного периода от трех до четырех недель, то желательно незамедлительно обратиться за консультацией к врачу психиатру.

Как помочь человеку с явными признаками такого поведения:

  • отвести в тихое, спокойное место;

  • посадить на стул;

  • контролировать дыхание через вдох-выдох;

  • переключить внимание;

  • выпить воды;

  • абстрагироваться от негативных мыслей;

  • принять легкое успокоительное средство.

Панические атаки опасны тем, что влекут за собой нарушение повседневной жизни, затрудняют социализацию. Кроме того, это может привести к депрессии, апатии, дисгармонии и другим расстройствам психики. В конечном итоге люди замыкаются в себе и изолируются от общества.Психиатр Анастасия Курбанова

Врач отмечает, что игнорирование таких сигналов организма чревато непредсказуемыми последствиями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Анастасия Беньяминова
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