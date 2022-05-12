Срок представления налоговой отчетности истекает 16 мая

По информации ДГД Алматы, должны быть представлены:

Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 1 квартал 2022 года по ф. 101.03;

Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 1 квартал 2022 года по ф. 101.04;

Декларация по ИПН и социальному налогу за 1 квартал 2022 года по ф. 200.00;

Декларация по НДС по ф. 300.00:

за 1 квартал 2022 года;

ликвидационная при снятии с регистрационного учета по решению налогового органа в апреле 2022 года;

Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за март 2022 года по ф. 400.00, 421.00;

Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, за 1 квартал 2022 года по ф. 500.00;

Декларация по подписному бонусу по ф. 510.00 за 1 квартал 2022 года;

Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00:

недропользователи представляют декларацию за 1 квартал 2022 года по приложению 531.01;

получатели от имени государства представляют расчет текущих платежей за 1 квартал 2022 года по приложениям 531.02, 531.03;

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат за 1 квартал 2022 года по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат превышает 10 000 МРП;

Декларация по рентному налогу на экспорт за 1 квартал 2022 года по ф. 570.00;

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2022 года по ф. 590.00;

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2022 год по ф. 701.01 по объектам, по которым возникли или изменились налоговые обязательства по состоянию на 1 мая 2022 года;

Декларация по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2022 года по ф. 710.00;

Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 1 квартал 2022 года по ф. 860.00;

Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду по ф. 870.00 (по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения) за 1 квартал 2022 года;

Декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 1 квартал 2022 года по ф. 913.00.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.