Турция заинтересована в поставках казахстанской нефти – Минэнерго

В кулуарах правительства министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в рамках поездки проходили встречи с уполномоченными госорганами Турции. Казахстанская делегация ознакомилась с ходом строительства атомной электростанции в Турции, также обговаривали вопросы поставок нефти, участия турецких компаний в качестве инвесторов.

Министр напомнил, что с 2010 года у Казахстана и Турции нет совместных проектов в нефтяной сфере.

Турция заинтересована не только в поставках нефти, но и в разработке месторождений. Помимо Каспийского трубопроводного консорциума, «Транснефти», железнодорожных отгрузок, альтернативным маршрутом может быть морская транспортировка. Организация альтернативных вариантов транспортировки нефти потребует несколько лет. Министр энергетики Болат Акчулаков

По его словам, сейчас Турция потребляет порядка 1 млн баррелей нефти в сутки, а также пытается диверсифицировать свой импорт.