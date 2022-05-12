Начальника ДП Шымкента Кайрата Дальбекова наказали «за бесконтрольность»

Во время встречи Марат Кожаев резко раскритиковал работу городской полиции касательно организации работы и состояния дисциплины. Пресс-служба ДП Шымкента

Также сообщается, что члены специальной группы МВД РК довели до сведения личного состава ДП Шымкента о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда руководителей городской полиции, в том числе начальника ДП Шымкента Кайрата Дальбекова «за бесконтрольность».

Поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности руководства ДП послужили преступления и правонарушения, совершенные сотрудниками полиции, среди которых экс-начальник местной полицейской службы, командир роты, двое сотрудников полка патрульной полиции и сотрудники Абайского районного управления полиции. Пресс-служба ДП Шымкента

Кроме того, жесткие меры будут приняты в отношении кадрового аппарата, в чьи обязанности входит работа с личным составом.

Напомним, 19 января сообщалось, что в отношении начальника Управления местной полицейской службы Шымкента Мухтара Бухарбаева проводят расследование. Причина – в соцсетях появилось видеообращение командира роты ДП Шымкента. На нем полицейский обращается к президенту Казахстана и министру внутренних дел. Автор отмечает, что Мухтар Бухарбаев заставлял его покупать дорогие вещи (мебель и оборудование).

23 февраля стало известно, что после скандала новым начальником Управления местной полицейской службы ДП Шымкента назначен Улугбек Мылтыков.

25 апреля экс-начальник МПС ДП Шымкента Мухтар Бухарбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В Антикоре тогда сообщили, что в отношении него проводится досудебное расследование.