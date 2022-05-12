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Законодательство РК
14:26 12.05.2022

Ребенок погиб, упав в котлован в Алматы – комментарий прокуратуры

Алматы, котлован, мальчик, гибель, прокуратура, комментарий Фото: unsplash
В прокуратуре Алатауского района города Алматы прокомментировали гибель четырехлетнего мальчика, который упал в котлован с водой. Ребенку через месяц исполнилось бы пять лет, передает Zakon.kz.

В надзорном ведомстве напомнили, что трагедия произошла 9 мая в мкр. Карасу Алатауского района на месте строительства канализационной насосной станции.

Выездом на место установлено, что по заказу Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы работу по установке канализационной насосной станции проводили подрядные организации.Прокуратура Алатауского района Алматы

Как уточнили в надзорном ведомстве, «работы должны были быть завершены в декабре 2021 года, однако в указанные сроки подрядные организации объект не сдали, причины и обстоятельства которых выясняются».

В настоящее время прокуратурой Алатауского района истребована вся документация по указанному строительству. По результатам изучения и анализа будет дана законная правовая оценка действиям заказчика, подрядных организаций и других причастных физических и юридических лиц.Прокуратура Алатауского района Алматы

Также в надзорном ведомстве отметили, что по факту смерти ребенка прокуратурой материал зарегистрирован и направлен в органы полиции для принятия процессуального решения.

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