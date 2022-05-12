15:44 12.05.2022
Курс доллара снизился на торгах на 7,6 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 434,76 тенге, снизившись на 7,68 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля снова вырос на 0,16 тенге и составил 6,50 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился и составил 64,50 тенге (-1,05).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436-441 тенге, евро – 455-464 тенге, рос. рубль – 5,95-6,3 тенге.