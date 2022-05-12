Робота для спасения космонавтов в открытом космосе разработали ученые

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали проект роботизированного комплекса. Он нужен для автоматического спасения космонавтов, которые оказались без страховочного крепления к борту космической станции, рассказали в пресс-службе вуза.

Когда космонавты перемещаются по внешней поверхности станции, они цепляют фалы к специальным поручням и скобам, иногда карабин фала приходится перецеплять, и если будет допущена оплошность или крепление подведет и этот трос случайно отстегнется, то космонавт начнет отдаляться от станции и может через несколько часов погибнуть, когда в скафандре закончится запас кислорода. Заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королева, профессор Игорь Белоконов

Как отметил ученый, за десятилетия освоения космоса отечественными и зарубежными конструкторами было создано немало устройств для перемещения космонавтов и астронавтов в открытом космосе.

Среди таких устройств, например, ручная реактивная установка – космонавт держит ее в руке, словно фен, и перемещается в нужном направлении, управляя реактивным потоком.

Фото: ssau.ru

Существуют различные варианты специальных установок с реактивными двигателями в виде ранца на скафандре. Некоторые из этих разработок уже не раз успешно использовались для перемещения в космосе на небольшие расстояния от станции.

У всех этих устройств с закрепленными на скафандре реактивными двигателями есть один общий недостаток – суммарная масса космонавта, скафандра и устройства для перемещения в открытом космосе весьма велика, и поэтому для обеспечения перемещения в космосе требуется большой запас сжатого газа, используемого в подобных реактивных двигателях. Игорь Белоконов

Самарские ученые предлагают оснащать орбитальные станции наноспутником-спасателем, который в случае ЧП запустят с борта станции вдогонку за улетающим космонавтом, как некий космический гарпун с разматывающимся позади тросом.

Разработанный спасательный комплекс включает в себя автоматизированную систему управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическую лебедку с запасом спасательного троса, устройство отделения наноспутника и сам наноспутник с блоком маневрирования.

Спасательный трос закреплен на заднем по траектории полета торце наноспутника, на переднем торце установлены стыковочное устройство, осветительный фонарь и видеокамеры, передающие изображение на корабль.

Фото: ssau.ru

Предлагаемый нами способ спасения заключается в следующем. При потере космонавтом контакта с кораблем роботизированный наноспутниковый комплекс автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим «спасение» и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос. Игорь Белоконов

Подлетев к космонавту, наноспутник автоматически или с помощью космонавта в ручном режиме произведет стыковку со стыковочным устройством скафандра, блок маневрирования компенсирует вращение космонавта, после чего включится лебедка, наматывающая трос, и спасаемый космонавт будет доставлен на борт корабля.