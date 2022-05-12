Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:37 12.05.2022

Робота для спасения космонавтов в открытом космосе разработали ученые

космонавты, робот Фото: ssau.ru
По замыслу российских разработчиков, специальный наноспутник-спасатель отправится вдогонку за улетающим от станции космонавтом и возьмет его на буксир, произведя автоматическую стыковку со скафандром, передает Zakon.kz.

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали проект роботизированного комплекса. Он нужен для автоматического спасения космонавтов, которые оказались без страховочного крепления к борту космической станции, рассказали в пресс-службе вуза.

Когда космонавты перемещаются по внешней поверхности станции, они цепляют фалы к специальным поручням и скобам, иногда карабин фала приходится перецеплять, и если будет допущена оплошность или крепление подведет и этот трос случайно отстегнется, то космонавт начнет отдаляться от станции и может через несколько часов погибнуть, когда в скафандре закончится запас кислорода.Заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королева, профессор Игорь Белоконов

Как отметил ученый, за десятилетия освоения космоса отечественными и зарубежными конструкторами было создано немало устройств для перемещения космонавтов и астронавтов в открытом космосе.

Среди таких устройств, например, ручная реактивная установка – космонавт держит ее в руке, словно фен, и перемещается в нужном направлении, управляя реактивным потоком.

Россия, космос

Фото: ssau.ru

Существуют различные варианты специальных установок с реактивными двигателями в виде ранца на скафандре. Некоторые из этих разработок уже не раз успешно использовались для перемещения в космосе на небольшие расстояния от станции. 

У всех этих устройств с закрепленными на скафандре реактивными двигателями есть один общий недостаток – суммарная масса космонавта, скафандра и устройства для перемещения в открытом космосе весьма велика, и поэтому для обеспечения перемещения в космосе требуется большой запас сжатого газа, используемого в подобных реактивных двигателях.Игорь Белоконов

Самарские ученые предлагают оснащать орбитальные станции наноспутником-спасателем, который в случае ЧП запустят с борта станции вдогонку за улетающим космонавтом, как некий космический гарпун с разматывающимся позади тросом.

Разработанный спасательный комплекс включает в себя автоматизированную систему управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическую лебедку с запасом спасательного троса, устройство отделения наноспутника и сам наноспутник с блоком маневрирования.

Спасательный трос закреплен на заднем по траектории полета торце наноспутника, на переднем торце установлены стыковочное устройство, осветительный фонарь и видеокамеры, передающие изображение на корабль. 

Россия, разработка

Фото: ssau.ru

Предлагаемый нами способ спасения заключается в следующем. При потере космонавтом контакта с кораблем роботизированный наноспутниковый комплекс автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим «спасение» и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос. Игорь Белоконов

Подлетев к космонавту, наноспутник автоматически или с помощью космонавта в ручном режиме произведет стыковку со стыковочным устройством скафандра, блок маневрирования компенсирует вращение космонавта, после чего включится лебедка, наматывающая трос, и спасаемый космонавт будет доставлен на борт корабля.

Новость по теме

Марсоход снял детальное видео солнечного затмения на Марсе

Ирина Лукичева
Россия
Доллар подорожал почти на семь тенге на торгах
11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
11.05.2022
Алтай Кульгинов пообещал помочь погасить кредиты семье Сабита Шонтакбаева
11.05.2022
В Алматы на два дня перекроют улицу Саина
11.05.2022
Сильный дождь в Алматы: синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в мегаполисе
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все