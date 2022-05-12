Удача на нашей стороне: три самые неожиданные победы в истории спорта

Чудо на льду, 1980 год

Одно из самых ярких спортивных событий второй половины ХХ века до сих пор вызывает чувства гордости и патриотизма в Америке. «Чудом на льду» стал легендарный хоккейный матч между командами США и СССР на зимних Олимпийских играх 1980 года. Очевидным фаворитом для всех болельщиков была отточенная машина Советского Союза, в составе которой были олимпийцы и действующие чемпионы мира. Сборная США, в свою очередь, состояла в основном из студентов и едва могла претендовать на призовые места.

Под руководством главного тренера Херба Брукса игроки США прошли не только жесткую физическую, но и психологическую подготовку к игре. В какой-то степени везение тоже сыграло свою роль. Перед матчем стена в раздевалке была заклеена пожеланиями удачи от соотечественников для мотивации команды. Возможно, именно благодаря этому 22 февраля на глазах у возбужденной толпы на стадионе Лейк-Плэсида США одержал решающую победу над своим главным соперником. На последних секундах матча комментатор ABC Эл Майклс произнес исторические слова «Вы верите в чудеса? Да!», откуда матч и получил свое название. Позже сборная США одолела Финляндию и впервые за долгое время взяла золото.

Тайсон против Дугласа, 1990 год

Самый большой апсет в истории спорта по праву принадлежит бою легендарного боксера Майка Тайсона и Джеймса Бастера Дугласа за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF. Поединок состоялся 11 февраля в Токио Доуме и завершился, к большому потрясению болельщиков, нокаутом Тайсона в 10-м раунде. Это было первое поражение в его профессиональной карьере.

Никто не верил в Бастера Дугласа. К тому моменту он провел 35 боев, среди которых выиграл 29. Перед решающим поединком в его жизни произошла серия трагедий: его мать скоропостижно скончалась от инсульта, через пять дней у его беременной жены обнаружилась злокачественная опухоль, а за десять дней до боя сам Дуглас был госпитализирован с осложнениями от гриппа. Тем не менее он продолжил упорно тренироваться, в то время как Тайсон предпочел развлекаться, уверенный в своей победе. Помимо упорства, Бастеру помогла и удача. В 8-м раунде он был отправлен в нокаут, но из-за случайного просчета судьи смог вернуться в бой после 12 секунд и впоследствии взял верх в поединке.

Греция – чемпион, ЕВРО 2004

Будь это везение или умелое руководство, победа сборной Греции в ЕВРО 2004 никого не оставила равнодушным. Среди команд-участниц было немало знаменитостей и восходящих звезд футбола, включая Луиша Фигу, Криштиано Роналду, Зинедина Зидана, Дэвида Бэкхема и других не менее именитых игроков. На этом ослепительном небосклоне греки ничем не выделялись, в них не верили даже соотечественники. Но уже в первой игре группового этапа они шокировали всех, одержав победу над сборной Португалии со счетом 2:1. Дальше последовала ничья с другим фаворитом чемпионата — сборной Испании.

Уже этого было достаточно, чтобы считать выступление в ЕВРО успешным, но подопечные Отто Рехагеля по прозвищу Король Отто пошли до конца и, вопреки всему, добрались до финала с Португалией на стадионе Эштадиу да Луш. Обе команды впервые оказались в финале чемпионата Европы, но только одна из них могла стать чемпионом. На 57-й минуте нападающий сборной Греции Ангелос Харистеас забил единственный гол матча и принес своей стране беспрецедентную победу.

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