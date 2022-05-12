Представлен план борьбы с подтоплениями в Алматы

По данным акимата Алматы, актуальность данного вопроса продемонстрировал «ставший причиной многочисленных подтоплений ливень, во время которого 11 мая в городе выпало 33,8 мм осадков».

В частности, в районе пересечения улиц Улугбека и Саина ведутся работы по экстренному подключению арычной сети к существующему коллектору, что поможет разгрузить арычные сети и уменьшить поток воды, уходящий в нижние части города. Работы по модернизации арычной сети также ведутся на регулярно подтапливаемых участках улиц Толе би, Яссауи, Момышулы, проспекта Райымбека. Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве напомнили, что ранее по поручению акима города Ерболата Досаева для решения проблемы подтоплений был проведен анализ технического состояния водохозяйственных объектов.

В ходе этой работы было выявлено 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках. Также была установлена необходимость проведения реконструкции существующих арычных сетей и коллекторов с увеличением их пропускной способности и соединением в единую сеть. Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По данным ведомства, для отвода дождевых и талых вод на территории города имеются 16 коллекторов.

Обследование показало, что они являются бесхозными и не обслуживаются, заилены и забиты мусором либо имеют разрушения. Из общего количества коллекторов 12 не соединены с арычными сетями. Лишь четыре коллектора, построенные с 2013 по 2018 год в Алатауском районе, соединены с арычными сетями и функционируют. Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что в этом году разработан проект по строительству и реконструкции арычной сети города общей протяженностью 376 км (западная часть – Алатауский, Наурызбайский, Ауэзовский районы, центральная часть – Жетысуский, Бостандыкский, Алмалинский районы, восточная часть – Медеуский, Турксибский районы).

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В проекте предусмотрена реконструкция существующих арычных сетей, точечное строительство новых арыков, но не предусмотрено использование этих сетей для осуществления полива зеленых насаждений, не учтено водоотведение дождевых и талых вод в существующие коллекторы, что приведет к подтоплению отдельных участков. В связи с этим будет проведена корректировка проекта с учетом реконструкции существующих арычных сетей и коллекторов с увеличением их пропускной способности и организацией соединения в единую сеть без приостановления строительных работ. Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Это, как заверили в ведомстве, «позволит избежать подтоплений и организовать полив зеленых насаждений».

На сегодняшний день в западной части города ведутся строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции арычных сетей протяженностью 119 км, срок реализации – 2021-2023 годы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее корреспондент Zakon.kz побывал на месте подтоплений и узнал, когда дожди перестанут быть проблемой для Алматы.

Напомним, 11 мая во второй половине дня в Алматы начался сильный дождь, в результате которого улицы мегаполиса постепенно превратились в реки.

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В этот же день в Алматы был создан оперативный штаб по ликвидации затоплений.

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По прогнозу синоптиков, сильный дождь в южной столице ожидается в ближайшие три дня.