Гендерное равенство: тренинг для женщин-сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и судей

Казахстан проводит значительную работу в данном направлении, ратифицированы основополагающие международные акты, создана соответствующая национальная правовая база, внедрены инструменты реализации.

В качестве одной из целей Концепции семейной и гендерной политики Казахстана до 2030 года определено повышение доли женщин, вовлеченных в процессы принятия решений в государственном секторе.

В Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и сопутствующих ей программных документах рекомендовано более активно привлекать женщин к работе по предотвращению и урегулированию конфликтов, обеспечению мира и безопасности. Пресс-служба Академии правоохранительных органов

Другими важными компонентами реализации гендерной политики является формирование гендерного мировоззрения и продвижение идеологии равенства в обществе, в том числе среди действующих служащих.

С учетом этого Академией правоохранительных органов при поддержке офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане организован специальный трехдневный тренинг для 30 участниц из Академии правосудия при Верховном суде, Национального университета обороны им. Первого Президента РК – Елбасы, Академии национальной гвардии, Алматинской, Карагандинской, Костанайской и Актюбинской академий МВД.

Программа обучения включает в себя вопросы продвижения лидерства женщин в Казахстане, использования практических инструментов женщины-лидера, ее позиционирования в информационном пространстве. Пресс-служба Академии правоохранительных органов