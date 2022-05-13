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Законодательство РК
09:47 13.05.2022

Гендерное равенство: тренинг для женщин-сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и судей

клавиатура, женские руки Фото: piqsels
Обеспечение гендерного равенства включено мировым сообществом в ряд ключевых индексов развития и является одной из приоритетных задач любого современного государства, передает Zakon.kz.

Казахстан проводит значительную работу в данном направлении, ратифицированы основополагающие международные акты, создана соответствующая национальная правовая база, внедрены инструменты реализации.

В качестве одной из целей Концепции семейной и гендерной политики Казахстана до 2030 года определено повышение доли женщин, вовлеченных в процессы принятия решений в государственном секторе.

В Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и сопутствующих ей программных документах рекомендовано более активно привлекать женщин к работе по предотвращению и урегулированию конфликтов, обеспечению мира и безопасности. Пресс-служба Академии правоохранительных органов

Другими важными компонентами реализации гендерной политики является формирование гендерного мировоззрения и продвижение идеологии равенства в обществе, в том числе среди действующих служащих.

С учетом этого Академией правоохранительных органов при поддержке офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане организован специальный трехдневный тренинг для 30 участниц из Академии правосудия при Верховном суде, Национального университета обороны им. Первого Президента РК – Елбасы, Академии национальной гвардии, Алматинской, Карагандинской, Костанайской и Актюбинской академий МВД.

Программа обучения включает в себя вопросы продвижения лидерства женщин в Казахстане, использования практических инструментов женщины-лидера, ее позиционирования в информационном пространстве.Пресс-служба Академии правоохранительных органов

Пройденный тренинг позволит участницам в последующем продвигать вопросы гендерной политики и лидерства женщин в своих вузах, в том числе включая их в проводимые учебные курсы.

Анастасия Стативкина
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