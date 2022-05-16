Как правильный подход к налогам может снизить уровень заболеваемости НИЗ в Казахстане

Поэтому в развитых странах все больше набирает популярность такой метод борьбы с вредными привычками, как концепция снижения вреда. Суть ее проста – если привычку сложно побороть, то важно хотя бы снизить вред от нее.

В Казахстане в последнее время тоже обострилась полемика между теми, кто видит решение проблемы зависимостей через запреты и теми, кто понимает, что запреты не всегда действенны.

В частности, есть мнение антитабачников, что акцизы на нагреваемый табак нужно уровнять с акцизами на сигареты. Но многие эксперты не согласны с таким подходом, так как практика и опыт целого ряда стран показала, что он неэффективен.

Международный опыт применения «налога на пороки» изучили и дали свои рекомендации две казахстанские ассоциации – Национальная ассоциация «Денсаулык» по снижению вреда, вызванного факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) и Ассоциация производителей и импортеров алкогольной и никотиносодержащей продукции QazSpirits.

Необходимо признать зависимость в виде табакокурения или алкоголизма в качестве значимого фактора и предложить человеку приемлемое для него компромиссное решение. К таким решениям относятся инструменты снижения вреда, где вредная продукция может быть успешно заменена альтернативой с научно-обоснованным потенциалом сниженного вреда. К примеру, для изучения своей системы нагревания табака, презентованной в 2014 году, компания Philip Morris провела более 340 рецензированных исследований, которые полностью доступны для независимой проверки. Эксперт ассоциации «Денсаулык», замруководителя экспертной группы по вопросам предпринимательства при правительстве РК Гульнар Курбанбаева

По словам эксперта, свыше 30 научных работ были подготовлены независимыми экспертами, включая ведущие государственные исследовательские центры и органы здравоохранения, и все они подтверждают важные элементы проведенных исследований.

Выводы этих исследований однозначны – в силу отсутствия процесса горения изделия с нагреваемым табаком (ИНТ) являются лучшей альтернативой традиционным сигаретам и имеют научно подтвержденный потенциал снижения вреда организму человека. Гульнар Курбанбаева

В частности, рак легких, который является главной причиной смертности у мужчин в Казахстане, на 90% является следствием курения. Как показывает опыт последних десятилетий, запреты и ограничения не ускоряют решение проблемы, поэтому важно рассматривать вопрос переключения курящих на менее вредные альтернативы.

Эксперт также обратила внимание на то, что в дифференцированном налогообложении многих стран учитываются принципы концепции снижения вреда, и предложила взять этот опыт на вооружение.

Так, согласно сравнительному анализу, проведенному экспертами, в странах ОЭСР ставки на никотиносодержащие жидкости и изделия с нагреваемым табаком меньше сигаретных ставок в среднем на 90% и 60%, соответственно. В Европейском союзе – на 89% и 72%, в ЕАЭС – на 87% и 70%, а в СНГ – на 89% и 62%.