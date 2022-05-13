«Ферулу» незаконно собирали 134 иностранца в Туркестанской области

Во время рейда полицейские задержали правонарушителей, незаконно добывавших лекарственную траву «Кеурек» (Ферула), произрастающую на территории Арысского, Сарыагашского и Отрарского районов.

Выявили незаконно работавших иностранцев, из них в Отырарском районе – 33 гражданина Таджикистана и в Арысском районе – 101 гражданина Узбекистана. ДП Туркестанской области

Нарушителей привлекли к ответственности по ст. 517 ч. 5 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения» и свыше 100 иностранцев подвергли административному аресту.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также полицейские выявили двух граждан Казахстана, незаконно использовавших иностранную рабочую силу, и составили в отношении них административные протоколы по статье 519 КоАП РК « Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».