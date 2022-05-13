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Законодательство РК
11:03 13.05.2022

«Ферулу» незаконно собирали 134 иностранца в Туркестанской области

иностранцы, задержаны Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В Туркестанской области свыше 130 иностранцев, добывавших лекарственную траву «Ферулу», привлекли к ответственности, передает Zakon.kz.

Во время рейда полицейские задержали правонарушителей, незаконно добывавших лекарственную траву «Кеурек» (Ферула), произрастающую на территории Арысского, Сарыагашского и Отрарского районов.

Выявили незаконно работавших иностранцев, из них в Отырарском районе – 33 гражданина Таджикистана и в Арысском районе – 101 гражданина Узбекистана.ДП Туркестанской области

Нарушителей привлекли к ответственности по ст. 517 ч. 5 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения» и свыше 100 иностранцев подвергли административному аресту.

иностранцы, задержаны

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также полицейские выявили двух граждан Казахстана, незаконно использовавших иностранную рабочую силу, и составили в отношении них административные протоколы по статье 519 КоАП РК « Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».

степь, палатка

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Анастасия Стативкина
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