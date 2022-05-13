Выявлять преступления в сфере госзакупок становится сложнее – Антикор

Преступность в сфере госзакупок характеризуется высокой латентностью. Из года в год становятся более изощренными способы и методы хищений бюджетных средств. Выявлять их становится сложнее. Поэтому все усилия должны быть направлены на искоренение их причин и условий. Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов

По его словам, высокие коррупционные риски присутствуют в закупках из одного источника. Действующим законодательством предусмотрено 47 оснований закупа путем прямого договора.

Как отметил Саркулов, несмотря на тенденцию сокращения, доля таких закупок остается высокой. В некоторых регионах практически три четверти закупок проводятся неконкурентным способом.

В пример замглавы Антикора привел закуп объектов интеллектуальной собственности. В законодательстве практически нет ограничений для получения свидетельства на авторское право. Как результат, под этим предлогом регистрируют сценарные произведения, компьютерные программы, эскизы памятников.

Таким образом, искусственно создаются условия для организации закупа из одного источника. Достаточно на любой интеллектуальный труд, связанный с закупкой, зарегистрировать авторство. Улан Саркулов

Также в качестве примера замглавы Антикора привел сферу цифровизации.

На сегодняшний день госорганами и субъектами квазигоссектора закуплено порядка 500 информсистем на 268 млрд тенге. 80% из этой суммы, или 230 млрд тенге, освоено способом закупа из одного источника.