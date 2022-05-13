14:48 13.05.2022
Подозреваемый в изнасиловании третьеклассников не был помощником имама – ДУМК
Фото: pxhere
Пресс-служба ДУМК по Жамбылской области прокомментировала информацию о том, что подозреваемый в изнасиловании третьеклассников якобы был помощником имама, сообщает Zakon.kz.
В некоторых СМИ появилась информация, что подозреваемый является помощником имама мечети.
Он родился в 1992 году в селе Бирлик района Шу, нигде не работает, помимо того, что он иногда посещал мечеть, он не имеет отношения к работе мечети. Он официально не является работником мечети. Пресс-служба ДУМК по Жамбылской области
Областная мечеть «Хибатулла Тарази» официально заявляет, что информация СМИ касательно работы этого человека в мечети является недостоверной.
В соответствии с документом «Перечень и обязанности религиозных должностей структуры ДУМК» не имеется должности «помощник имама».