Подозреваемый в изнасиловании третьеклассников не был помощником имама – ДУМК

В некоторых СМИ появилась информация, что подозреваемый является помощником имама мечети.

Он родился в 1992 году в селе Бирлик района Шу, нигде не работает, помимо того, что он иногда посещал мечеть, он не имеет отношения к работе мечети. Он официально не является работником мечети. Пресс-служба ДУМК по Жамбылской области

Областная мечеть «Хибатулла Тарази» официально заявляет, что информация СМИ касательно работы этого человека в мечети является недостоверной.

Новость по теме Подозреваемого в изнасиловании третьеклассников задержали в Жамбылской области

В соответствии с документом «Перечень и обязанности религиозных должностей структуры ДУМК» не имеется должности «помощник имама».