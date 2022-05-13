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17:21 13.05.2022

Японская компания ENEOS прекратила закупку российской нефти

принято решение об отказе российской нести Фото: pixabay
Крупнейшая японская энергетическая компания ENEOS отказалась закупать у России нефть, переориентировавшись на поставки с Ближнего Востока, передает Zakon.kz.

Как заявил глава компании Такэси Сайто в ходе пресс-конференции, компания прекратила закуп российской нефти еще до соответствующего решения правительства. Он объяснил, что такое решение принято из-за необходимости избежать «репутационных рисков».

Еще до того, как правительство объявило о направлении на запрет на импорт российской нефти, мы прекратили ее приобретение из-за репутационных рисков, – цитирует слова Сайто агентство Киодо.

Еще в начале недели японский премьер-министр Фумио Кисида объявил, что Япония приняла «тяжелое решение» по запрету на ввоз нефти из РФ. При этом премьер отметил, что Токио ставит единство G7 выше собственных интересов.

Оксана Житникова
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