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01:41 14.05.2022

США перебрасывают в Европу 10,5 тысяч военнослужащих

Переброска войск в Европу Фото: pixabay
Пентагон в ближайшее время не планирует изменять численность постоянного военного контингента США в Европе, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение отдал министр обороны США Ллойд Остин, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть около 10,5 тыс. военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят ранее разместившиеся армейские подразделения на европейском театре операций. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби

Ожидается, что в общей сложности процесс ротации американских сил займет несколько месяцев. Также представитель военного ведомства США подчеркнул, что эти военнослужащие не будут «воевать в Украине».

Ранее в конгресс США внесли предложение об отправке ВС США на Украину.

Константин Вноровский
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