США перебрасывают в Европу 10,5 тысяч военнослужащих

Соответствующее распоряжение отдал министр обороны США Ллойд Остин, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть около 10,5 тыс. военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят ранее разместившиеся армейские подразделения на европейском театре операций. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби

Ожидается, что в общей сложности процесс ротации американских сил займет несколько месяцев. Также представитель военного ведомства США подчеркнул, что эти военнослужащие не будут «воевать в Украине».

Ранее в конгресс США внесли предложение об отправке ВС США на Украину.