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Законодательство РК
14:19 14.05.2022

Сняты аресты со счетов ТОО «Оператор РОП»

деньги Фото: Zakon.kz
О снятии арестов со счетов ТОО «Оператор РОП» сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов. Также он рассказал, на что будут направлены данные средства, передает Zakon.kz.
В результате принятых совместно с Антикоррупционной службой мер сняты ранее наложенные аресты со счетов ТОО «Оператор РОП» на 198 млрд тенге. Из этой суммы 100 млрд тенге правительство направило на льготное автокредитование, – написал Асылов в Twitter.

По его словам, остальные средства были направлены на другие соцпроекты.

19 января 2022 года правительство приняло постановление прекратить деятельность по утильсбору «Оператора РОП».

26 января сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева по подозрению в коррупции.

В марте стало известно, что экс-гендиректора ТОО «Оператор РОП» подозревают в хищении 20 млрд тенге.

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