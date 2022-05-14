14:19 14.05.2022
Сняты аресты со счетов ТОО «Оператор РОП»
Фото: Zakon.kz
О снятии арестов со счетов ТОО «Оператор РОП» сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов. Также он рассказал, на что будут направлены данные средства, передает Zakon.kz.
В результате принятых совместно с Антикоррупционной службой мер сняты ранее наложенные аресты со счетов ТОО «Оператор РОП» на 198 млрд тенге. Из этой суммы 100 млрд тенге правительство направило на льготное автокредитование, – написал Асылов в Twitter.
По его словам, остальные средства были направлены на другие соцпроекты.
19 января 2022 года правительство приняло постановление прекратить деятельность по утильсбору «Оператора РОП».
26 января сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева по подозрению в коррупции.
В марте стало известно, что экс-гендиректора ТОО «Оператор РОП» подозревают в хищении 20 млрд тенге.