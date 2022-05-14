Сняты аресты со счетов ТОО «Оператор РОП»

В результате принятых совместно с Антикоррупционной службой мер сняты ранее наложенные аресты со счетов ТОО «Оператор РОП» на 198 млрд тенге. Из этой суммы 100 млрд тенге правительство направило на льготное автокредитование, – написал Асылов в Twitter.

По его словам, остальные средства были направлены на другие соцпроекты.

19 января 2022 года правительство приняло постановление прекратить деятельность по утильсбору «Оператора РОП».

26 января сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева по подозрению в коррупции.

В марте стало известно, что экс-гендиректора ТОО «Оператор РОП» подозревают в хищении 20 млрд тенге.