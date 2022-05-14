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22:35 14.05.2022

Из альтернативы — в чемпионы

Теннис в Шымкенте Фото: Федерация тенниса Казахстана
В Шымкенте на турнире Beeline Challenger 80 определился чемпион одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Титул разыграли немец Себастьян Фаншелоу и американец Эмилио Нава. По ходу соревнования Себастьян дошел до финала основной сетки из квалификации. Эмилио должен был играть также в квалификации, но из-за того, что в основной сетке снялся один из игроков, он автоматически попал в основу.

Финальная игра получилась зрелищной, концовку первой партии решил один успешно реализованный брейк американца – 6:4. Во втором сете игра дошла до тай-брейка, где удача вновь сопутствовала Эмилио – 7:6 (7:3). Таким образом, представитель США выиграл свой первый титул в карьере серии «Челленджер» в одиночном разряде.

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Смотрите матчи турниров Beeline Challenger 80 в спортивном разделе приложения Bee TV.

Константин Вноровский
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