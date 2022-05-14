Премьер-министр Новой Зеландии заболела коронавирусом

Как сообщает пресс-служба главы новозеландского правительства, она находится в изоляции с 8 мая после обнаружения COVID-19 у ее жениха Кларка Гейфорда.

Симптомы у Ардерн проявились вечером в пятницу, тогда она сдала слабый положительный тест, а утром в субботу премьер получила явный положительный результат теста на антиген. На этой стадии ее симптомы проявляются умеренно. Также заразилась ее дочь.

Обращаюсь ко всем, кто находится на изоляции или имеет дело с COVID. Я надеюсь, что вы позаботитесь о себе. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

Премьер-министр будет на изоляции до 21 мая, из-за этого она пропустит освещение правительственного плана по сокращению выбросов 16 мая и заседание по бюджету 19 мая. Часть работы Ардерн будет выполнять удаленно.

В мае Новая Зеландия сняла ограничения для туристов из 60 стран мира. Среди стран, для жителей которых границы Новой Зеландии теперь открыты, — США, Великобритания и Сингапур.