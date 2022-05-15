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Законодательство РК
11:03 15.05.2022

Директора школы наказали за сбор денег с учителей в Мангистауской области

обучение Фото: pixabay
Педагоги одной из школ Мунайлинского района обратились с жалобами в Департамент по обеспечению качества в сфере образования региона, передает Zakon.kz.

Как пишет inaktau.kz, о факте стало известно на брифинге в областном центре общественных коммуникаций.

В одной школе Мунайлинского района директор собирал деньги с учителей и привлекал их к работам, не входящим в их обязанности. В итоге директор получил наказание в виде предупреждения. Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области Есболат Умирзак

Отмечается, что в 2021 году в департамент поступило четыре заявления от педагогов о нарушении их прав.

В одном из заявлений говорится о незаконном увольнении учителя. Это обращение рассмотрели в консультативно-совещательном органе, созданном при департаменте. Представление направили в городской отдел образования, после чего педагог вернулся к работе.

Елена Беляева
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