Бетономешалка у Ишима – водителя привлекли к ответственности

В Сети появилось видео, на котором водитель бетономешалки прочищает емкость машины, сливая ее содержимое в реку.

Это происходило на улице Казыбек би, в неустановленном для мойки месте.

Сотрудники отделения природоохранной полиции ОМПС УП района «Есиль» города Нур-Султана нашли водителя.