20:58 15.05.2022
Бетономешалка у Ишима – водителя привлекли к ответственности
Фото: Zakon.kz
За мойку бетономешалки около реки в Нур-Султане водителя привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.
В Сети появилось видео, на котором водитель бетономешалки прочищает емкость машины, сливая ее содержимое в реку.
Это происходило на улице Казыбек би, в неустановленном для мойки месте.
Сотрудники отделения природоохранной полиции ОМПС УП района «Есиль» города Нур-Султана нашли водителя.
Составлен протокол об административном правонарушении по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов». Пресс-служба ДП города Нур-Султана