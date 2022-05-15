Канат Бозумбаев выразил соболезнования в связи с гибелью девочки в Косшы
Об этом он написал в Twitter.
— Kanat Bozumbayev (@KanatBozumbayev) May 15, 2022
Бүгін Текеліде лай көшкіні жүрді.Бірнеше жекеменшік тұрғын үйлер бүлінді.Өкінішке орай,2016 ж.т.қыз бала қайтыс болды.Жедел қызметтер өз жұмыстарын жүргізуде.Зардап шеккендерге баспана беріліп,көмек көрсетіледі.Марқұмның жақындарына қайғыра көңіл айтамын.
Жаны жәннатта болсын! pic.twitter.com/v7BeBoBdHQ
Аким уточнил, что на месте работают экстренные службы. Пострадавшим будет предоставлен кров и помощь.
15 мая около 12:00 грязевая масса сошла на жилые дома в Текели, в одном из которых пропала пятилетняя девочка.
Сотрудники ДЧС Алматинской области с помощью служебной собаки нашли ее погибшей под завалами дома.
В результате ЧП разрушен один частный жилой дом, один дом затопило грязевой массой, пострадало еще четыре дворовых территории.
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