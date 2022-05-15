Канат Бозумбаев выразил соболезнования в связи с гибелью девочки в Косшы

Об этом он написал в Twitter.

Бүгін Текеліде лай көшкіні жүрді.Бірнеше жекеменшік тұрғын үйлер бүлінді.Өкінішке орай,2016 ж.т.қыз бала қайтыс болды.Жедел қызметтер өз жұмыстарын жүргізуде.Зардап шеккендерге баспана беріліп,көмек көрсетіледі.Марқұмның жақындарына қайғыра көңіл айтамын.

Жаны жәннатта болсын! pic.twitter.com/v7BeBoBdHQ May 15, 2022

Аким уточнил, что на месте работают экстренные службы. Пострадавшим будет предоставлен кров и помощь.

15 мая около 12:00 грязевая масса сошла на жилые дома в Текели, в одном из которых пропала пятилетняя девочка.

Сотрудники ДЧС Алматинской области с помощью служебной собаки нашли ее погибшей под завалами дома.

В результате ЧП разрушен один частный жилой дом, один дом затопило грязевой массой, пострадало еще четыре дворовых территории.