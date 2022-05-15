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21:57 15.05.2022

Канат Бозумбаев выразил соболезнования в связи с гибелью девочки в Косшы

Канат Бозумбаев выразил соболезнования Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Аким Алматинской области Канат Бозумбаев выразил соболезнования в связи со смертью пятилетней девочки в городе Косшы, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

Аким уточнил, что на месте работают экстренные службы. Пострадавшим будет предоставлен кров и помощь.

15 мая около 12:00 грязевая масса сошла на жилые дома в Текели, в одном из которых пропала пятилетняя девочка.

Сотрудники ДЧС Алматинской области с помощью служебной собаки нашли ее погибшей под завалами дома.

В результате ЧП разрушен один частный жилой дом, один дом затопило грязевой массой, пострадало еще четыре дворовых территории.

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