В результате столкновения BMW и Mercedes в Алматы есть пострадавшие

Автомобиль BMW 5 двигался по улице Орджоникидзе в южном направлении. На плохо освещенном перекрестке с улицей Свердлова ему наперерез выехал автомобиль Mercedes-Benz 190, двигавшийся в восточном направлении.

Водитель BMW попытался избежать аварии, резко дернул руль в сторону, но слишком поздно, и машины столкнулись. От удара BMW пересек автобусную полосу и врезался в дерево.

Mercedes развернуло в противоположную сторону.

Никто из водителей не пострадал, но пассажиры двух автомобилей госпитализированы.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz