Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:51 15.05.2022

В результате столкновения BMW и Mercedes в Алматы есть пострадавшие

ДТП на Свердлова - Орджоникидзе Фото: Zakon.kz
Автомобили BMW и Mercedes-Benz столкнулись в Турксибском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль BMW 5 двигался по улице Орджоникидзе в южном направлении. На плохо освещенном перекрестке с улицей Свердлова ему наперерез выехал автомобиль Mercedes-Benz 190, двигавшийся в восточном направлении.

Водитель BMW попытался избежать аварии, резко дернул руль в сторону, но слишком поздно, и машины столкнулись. От удара BMW пересек автобусную полосу и врезался в дерево.

Mercedes развернуло в противоположную сторону.

Никто из водителей не пострадал, но пассажиры двух автомобилей госпитализированы.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП на Свердлова - Орджоникидзе

Фото: Zakon.kz

ДТП на Свердлова - Орджоникидзе

Фото: Zakon.kz

ДТП на Свердлова - Орджоникидзе

Фото: Zakon.kz

ДТП на Свердлова - Орджоникидзе

Фото: Zakon.kz

ДТП на Свердлова - Орджоникидзе

Фото: Zakon.kz

ДТП на Свердлова - Орджоникидзе

Фото: Zakon.kz

ДТП на Свердлова - Орджоникидзе

Фото: Zakon.kz

Константин Вноровский
Алматы
Умер певец Ренат Ибрагимов
15.05.2022
Только в Нур-Султане и Алматы выявили заболевших коронавирусом за сутки
15.05.2022
Глава МИД Турции: Народ против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
15.05.2022
Крупное ДТП в Экибастузе попало на видео
15.05.2022
Еще две казахстанки вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу
15.05.2022
Главная Топ LIVE Все