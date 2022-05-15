22:51 15.05.2022
В результате столкновения BMW и Mercedes в Алматы есть пострадавшие
Фото: Zakon.kz
Автомобиль BMW 5 двигался по улице Орджоникидзе в южном направлении. На плохо освещенном перекрестке с улицей Свердлова ему наперерез выехал автомобиль Mercedes-Benz 190, двигавшийся в восточном направлении.
Водитель BMW попытался избежать аварии, резко дернул руль в сторону, но слишком поздно, и машины столкнулись. От удара BMW пересек автобусную полосу и врезался в дерево.
Mercedes развернуло в противоположную сторону.
Никто из водителей не пострадал, но пассажиры двух автомобилей госпитализированы.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz