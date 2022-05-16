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01:45 16.05.2022

Kia Bongo и ВАЗ-21114 столкнулись на Восточной объездной автодороге в Алматы

ДТП на Восточной объездной автодороге Фото: Zakon.kz
ДТП с участием грузовика и легковой машины произошло в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Kia Bongo двигался по Восточной объездной автодороге в южном направлении по среднему ряду. Перед ним двигался автомобиль ВАЗ-21114.

По словам водителя Kia, недалеко от проспекта Аль-Фараби, ВАЗ неожиданно стал тормозить. Водитель грузовика также вынуждено замедлил движение, затем, не понимая намерений водителя перед собой, попытался объехать его машину с левой стороны. Водитель ВАЗ, по его словам, стал «зажимать» грузовик и тоже повернул влево. Kia протаранила ВАЗ в бок, обе машины врезались в барьерное ограждение.

Водителя ВАЗ госпитализировали.

На восточной объездной автодороге образовалась пробка, которую оперативно разрулили подъехавшие сотрудники спецбатальона.

ДТП на Восточной объездной автодороге

Фото: Zakon.kz

ДТП на Восточной объездной автодороге

Фото: Zakon.kz

ДТП на Восточной объездной автодороге

Фото: Zakon.kz

ДТП на Восточной объездной автодороге

Фото: Zakon.kz

ДТП на Восточной объездной автодороге

Фото: Zakon.kz

ДТП на Восточной объездной автодороге

Фото: Zakon.kz

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