Kia Bongo и ВАЗ-21114 столкнулись на Восточной объездной автодороге в Алматы

Автомобиль Kia Bongo двигался по Восточной объездной автодороге в южном направлении по среднему ряду. Перед ним двигался автомобиль ВАЗ-21114.

По словам водителя Kia, недалеко от проспекта Аль-Фараби, ВАЗ неожиданно стал тормозить. Водитель грузовика также вынуждено замедлил движение, затем, не понимая намерений водителя перед собой, попытался объехать его машину с левой стороны. Водитель ВАЗ, по его словам, стал «зажимать» грузовик и тоже повернул влево. Kia протаранила ВАЗ в бок, обе машины врезались в барьерное ограждение.

Водителя ВАЗ госпитализировали.

На восточной объездной автодороге образовалась пробка, которую оперативно разрулили подъехавшие сотрудники спецбатальона.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz