Число ВИЧ-инфицированных растет в Атырауской области

В Атырауской области растет число ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщила заведующая отделом СПИД-центра Аягуз Абилгазиева, передает Казинформ.

По ее словам, в прошлом году за четыре месяца были выявлены 12 человек. В 2022 году за аналогичный период зарегистрированы уже 27 человек с таким диагнозом.

За последние 30 лет в области от СПИДа умерли 13 человек, на диспансерном учете на сегодня состоят 293 человека. Из числа зараженных инфекцией в 2022 году 11,3% или 3 человека подхватили инфекцию во время употребления наркотиков, 51,8% или 14 случаев приходится на гетеросексуальные, 18,5% или 5 случаев – на гомосексуальные связи. В остальных случаях заражение произошло в результате немедицинских манипуляций. Аягуз Абилгазиева

По ее данным, возраст заразившихся ВИЧ-инфекцией колеблется в пределах 15-49 лет, подавляющее большинство составляют мужчины.