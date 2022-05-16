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07:14 16.05.2022

Жители японского острова Окинава призвали убрать военные базы США

военные базы США Япония Фото: pixabay
15 мая Окинава отметила 50-летие со дня возвращения острова под власть Японии. После Второй мировой войны Окинава находилась в ведении американской администрации вплоть до 1972 года, сообщает Zakon.kz.

В административном центре Наха состоялся митинг, где демонстранты призвали убрать все оставшиеся военные базы США, сообщает UPI.

Губернатор Денни Тамаки выступил с речью на церемонии памяти, проходившей возле одной из крупных баз США, и призвал центральное правительство принять меры по превращению Окинавы в «остров мира».

Даже спустя 50 лет народ Окинавы по-прежнему вынужден нести непосильное бремя размещения баз. Мы надеемся, что правительство приложит искренние усилия для создания мирной и процветающей Окинавы, где каждый житель сможет чувствовать себя счастливым в истинном смысле этого слова.Денни Тамаки

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также выступил с речью и пообещал неуклонно добиваться прогресса в этом вопросе.

Япония остается ключевым постом для Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на напряженность, министр обороны Японии Нобуо Киши заявил журналистам в мае, что он и министр обороны США Ллойд Остин договорились ускорить усилия по свертыванию военных баз США.

Данияр Кунафин
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