Жители японского острова Окинава призвали убрать военные базы США

В административном центре Наха состоялся митинг, где демонстранты призвали убрать все оставшиеся военные базы США, сообщает UPI.

Губернатор Денни Тамаки выступил с речью на церемонии памяти, проходившей возле одной из крупных баз США, и призвал центральное правительство принять меры по превращению Окинавы в «остров мира».

Даже спустя 50 лет народ Окинавы по-прежнему вынужден нести непосильное бремя размещения баз. Мы надеемся, что правительство приложит искренние усилия для создания мирной и процветающей Окинавы, где каждый житель сможет чувствовать себя счастливым в истинном смысле этого слова. Денни Тамаки

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также выступил с речью и пообещал неуклонно добиваться прогресса в этом вопросе.

Япония остается ключевым постом для Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на напряженность, министр обороны Японии Нобуо Киши заявил журналистам в мае, что он и министр обороны США Ллойд Остин договорились ускорить усилия по свертыванию военных баз США.