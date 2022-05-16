В Индии родители подали в суд на сына из-за отсутствия внуков

В Индии пожилые супруги Санджив и Садхана Прасад подали в суд на сына и невестку за то, что те не подарили им внуков после шести лет брака, сообщает India Today.

В судебном иске женщина заявила, что вложили много денег в образование своего сына, который стал пилотом. Она также заявила, что потратила огромную сумму на свадьбу в 2016 году и отправила молодоженов в свадебное путешествие в Таиланд на свои собственные деньги. Родители также взяли кредит в банке, чтобы построить дом.

Однако после свадьбы невестка вынудила своего сына переехать в город Хайдарабад, штат Телангана, и оборвать все контакты.

В иске также утверждалось, что семья ее невестки полностью контролирует зарплату ее сына и поддерживает их дочь в каждом решении.

В иске содержалась просьба о том, чтобы сыну и невестке было предписано зачать ребенка в течение одного года, в противном случае выплатить родителям компенсацию в размере 65 тыс. долларов.

Ожидается, что иск будет рассмотрен судом 17 мая.