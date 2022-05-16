10:01 16.05.2022
Всего пять новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки
Фото: Zakon.kz
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 3.
Всего в стране подтверждено 1 305 649 случаев заболевания COVID-19.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане за сутки от коронавирусной инфекции выздоровел один человек, это произошло в Нур-Султане.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 898 человек.