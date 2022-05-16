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Законодательство РК
10:01 16.05.2022

Всего пять новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

РК, COVID-19, случаи, сутки, МВК Фото: Zakon.kz
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 3.

Всего в стране подтверждено 1 305 649 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане за сутки от коронавирусной инфекции выздоровел один человек, это произошло в Нур-Султане.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 898 человек.

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