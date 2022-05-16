Всего пять новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 3.

Всего в стране подтверждено 1 305 649 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане за сутки от коронавирусной инфекции выздоровел один человек, это произошло в Нур-Султане.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 898 человек.