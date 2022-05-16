10:41 16.05.2022
Стихийные свалки, опасные отходы: озвучены результаты проверок Генпрокуратуры
Фото: Zakon.kz
В Генеральной прокуратуре рассказали о результатах надзора в сфере соблюдения экологического законодательства. По данным ведомства, в последнее время участились жалобы граждан на незаконное размещение бытовых и промышленных отходов вблизи населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.
К примеру, прокурорами выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями вне установленных мест, без утилизации и переработки.
Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тыс. тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние, в свою очередь, без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках. По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге.
Также, согласно информации ведомства, не снижаются объемы несанкционированных свалок.
По данным космического мониторинга «Қазақстан Ғарыш Сапары», ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тыс. незаконных полигонов.
Прокуратурой Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, что вызвало обоснованную претензию жителей к местным акиматам. В настоящее время стихийные свалки ликвидированы.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
За допущенные недостатки, как уточнили в надзорном органе, к дисциплинарной ответственности привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, а также должностные лица профильного министерства.
Экологическими инспекторами взыскано в бюджет порядка 33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге. По итогам проверки правительству внесено представление об устранении нарушений законности.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК