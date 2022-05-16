Стихийные свалки, опасные отходы: озвучены результаты проверок Генпрокуратуры

К примеру, прокурорами выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями вне установленных мест, без утилизации и переработки.

Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тыс. тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние, в свою очередь, без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках. По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге.

Также, согласно информации ведомства, не снижаются объемы несанкционированных свалок.

По данным космического мониторинга «Қазақстан Ғарыш Сапары», ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тыс. незаконных полигонов.

Прокуратурой Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, что вызвало обоснованную претензию жителей к местным акиматам. В настоящее время стихийные свалки ликвидированы. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

За допущенные недостатки, как уточнили в надзорном органе, к дисциплинарной ответственности привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, а также должностные лица профильного министерства.