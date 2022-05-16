Больше мусора стали выбрасывать казахстанцы — исследование

По информации energyprom.kz, большую часть коммунальных отходов в стране составили:

отходы домашних хозяйств (2,1 млн тонн);

отходы производства, приравненные к бытовым отходам (644,3 тыс. тонн);

уличный мусор (333,4 тыс. тонн);

отходы с рынков (71,1 тыс. тонн);

строительные отходы (26,1 тыс. тонн);

парниковые отходы (7,9 тыс. тонн).

В региональном разрезе больше всего коммунальных отходов собрали в Алматы: 480,4 тыс. тонн — на 15,9% больше, чем годом ранее. Вторую строчку заняла Карагандинская область (383,9 тыс. тонн, плюс 5,4% за год), третью — Павлодарская область (380,8 тыс. тонн, годовой рост — сразу в 2,3 раза). Меньше всего коммунальных отходов было собрано в Атырауской области: всего 61 млн тонн, минус 2,6% за год.

В 2021 году в Казахстане насчитывалось 233 компании, занимающихся сортировкой, утилизацией и депонированием отходов — на 3,6% больше, чем в 2020 году. Этими компаниями было отсортировано 1,2 млн тонн отходов — на 6,9% больше, чем годом ранее.

Больше всего сортировали: