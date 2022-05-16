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11:08 16.05.2022

Больше мусора стали выбрасывать казахстанцы — исследование

коммунальные отходы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Объем собранных коммунальных отходов за год увеличился сразу на 13%. С 2021 года в Казахстане работают 676 компаний, которые занимаются сбором и вывозом коммунальных отходов. Годом ранее в стране работали 625 компаний, передает Zakon.kz.

По информации energyprom.kz, большую часть коммунальных отходов в стране составили:

  • отходы домашних хозяйств (2,1 млн тонн);

  • отходы производства, приравненные к бытовым отходам (644,3 тыс. тонн);

  • уличный мусор (333,4 тыс. тонн);

  • отходы с рынков (71,1 тыс. тонн);

  • строительные отходы (26,1 тыс. тонн);

  • парниковые отходы (7,9 тыс. тонн).

В региональном разрезе больше всего коммунальных отходов собрали в Алматы: 480,4 тыс. тонн — на 15,9% больше, чем годом ранее. Вторую строчку заняла Карагандинская область (383,9 тыс. тонн, плюс 5,4% за год), третью — Павлодарская область (380,8 тыс. тонн, годовой рост — сразу в 2,3 раза). Меньше всего коммунальных отходов было собрано в Атырауской области: всего 61 млн тонн, минус 2,6% за год.

В 2021 году в Казахстане насчитывалось 233 компании, занимающихся сортировкой, утилизацией и депонированием отходов — на 3,6% больше, чем в 2020 году. Этими компаниями было отсортировано 1,2 млн тонн отходов — на 6,9% больше, чем годом ранее.

Больше всего сортировали:

  • пластмассу, пластик, полиэтилен и полиэтилентерефталатную упаковку (158,2 тыс. тонн);

  • макулатуру, картон и бумагу (152,8 тыс. тонн);

  • стекло (83,8 тыс. тонн);

  • пищевые отходы (35,9 тыс. тонн);

  •  деревья и листву (29,3 тыс. тонн);

  • лом цветных и черных металлов (21,3 тыс. тонн);

  • отходы текстиля и одежды (5,5 тыс. тонн);

  • шины (1,9 тыс. тонн).

Ирина Лукичева
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