Больше мусора стали выбрасывать казахстанцы — исследование
По информации energyprom.kz, большую часть коммунальных отходов в стране составили:
отходы домашних хозяйств (2,1 млн тонн);
отходы производства, приравненные к бытовым отходам (644,3 тыс. тонн);
уличный мусор (333,4 тыс. тонн);
отходы с рынков (71,1 тыс. тонн);
строительные отходы (26,1 тыс. тонн);
парниковые отходы (7,9 тыс. тонн).
В региональном разрезе больше всего коммунальных отходов собрали в Алматы: 480,4 тыс. тонн — на 15,9% больше, чем годом ранее. Вторую строчку заняла Карагандинская область (383,9 тыс. тонн, плюс 5,4% за год), третью — Павлодарская область (380,8 тыс. тонн, годовой рост — сразу в 2,3 раза). Меньше всего коммунальных отходов было собрано в Атырауской области: всего 61 млн тонн, минус 2,6% за год.
В 2021 году в Казахстане насчитывалось 233 компании, занимающихся сортировкой, утилизацией и депонированием отходов — на 3,6% больше, чем в 2020 году. Этими компаниями было отсортировано 1,2 млн тонн отходов — на 6,9% больше, чем годом ранее.
Больше всего сортировали:
пластмассу, пластик, полиэтилен и полиэтилентерефталатную упаковку (158,2 тыс. тонн);
макулатуру, картон и бумагу (152,8 тыс. тонн);
стекло (83,8 тыс. тонн);
пищевые отходы (35,9 тыс. тонн);
деревья и листву (29,3 тыс. тонн);
лом цветных и черных металлов (21,3 тыс. тонн);
отходы текстиля и одежды (5,5 тыс. тонн);
шины (1,9 тыс. тонн).