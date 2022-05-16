11:48 16.05.2022
Током убило пять коров в ЗКО
Фото: pxhere
В социальных сетях стало распространяться видео, как в Западно-Казахстанской области 10 мая от удара током погибло пять коров, передает Zakon.kz.
Как сообщает автор видео, животные пришли к хлеву и в этот момент их ударило током.
По информации «Мой ГОРОД», в марте эта линия уже падала.
Аким Пятимарского сельского округа Жаксылык Хайрелов рассказал, что линии электропередачи действительно износились и находятся в аварийном состоянии. Многие из них были установлены еще в 1950-х годах. Он подчеркнул, что подобные случаи в будущем могут повториться. Причина — изношенность линий электропередачи и опор.
От сильного ветра упали две опоры линии электропередачи, вследствие чего от удара током погибли пять коров, которые паслись неподалеку. Коровы все чипированы, со своими метками. На место выезжали сельские электрики, ветеринарный врач, владельцы скота и я. Составили акт, сняли на видео. Мы понимаем, что сельчане понесли убытки, и надеемся, что со стороны государства будет выплачена компенсация. Аким Пятимарского сельского округа Жаксылык Хайрелов