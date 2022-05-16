Током убило пять коров в ЗКО

Как сообщает автор видео, животные пришли к хлеву и в этот момент их ударило током.

По информации «Мой ГОРОД», в марте эта линия уже падала.

Аким Пятимарского сельского округа Жаксылык Хайрелов рассказал, что линии электропередачи действительно износились и находятся в аварийном состоянии. Многие из них были установлены еще в 1950-х годах. Он подчеркнул, что подобные случаи в будущем могут повториться. Причина — изношенность линий электропередачи и опор.