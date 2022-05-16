На выборах в Сомали победил бывший президент Хасан Шейх Махмуд

Как пишет издание Somali Guardian, по предварительным итогам голосования, нового президента Сомали выбирали 329 депутатов нижней и верхней палат парламента. На пост главы государства претендовали 37 кандидатов. Хасана Шейха Махмуда выбрали на четырехлетний срок.

Хасан Шейх Махмуд – бывший президент Сомали, правящий с 2012 по 2017 год. В 2011 году он создал и возглавил Партию мира и развития, придерживающуюся позиций «исламской демократии». Впервые был избран президентом на заседании парламента 10 сентября 2012 года.

За время правления Махмуда под контроль сомалийского правительства вернулась большая часть территорий республики, ранее занятая радикалами. Также были созданы автономные администрации федеральных штатов, установлены связи с МВФ. В стране вновь открылись посольства западных стран, а также Китая и Турции.

Отмечается, что ангар в аэропорту столицы Сомали, где проходили президентские выборы 15 мая, подвергся обстрелу из минометов. Стрельба произошла сразу после завершения первого тура голосования и перед началом подсчета бюллетеней.

Во второй тур президентских выборов прошли глава полуавтономного региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени, действующий глава государства Мохамед Абдуллахи Мохамед, экс-президент Хасан Шейх Махмуд и бывший премьер-министр Хасан Али Хайре, – уточняется в сообщении.