Новые плантации индийской марихуаны выявили в Казахстане

Одно из направлений работы – собственная сырьевая база наркосодержащих растений. В первую очередь, дикорастущая конопля Шуской долины. Ежегодно в ходе широкомасштабной операции «Карасора» мы выявляем свыше тысячи фактов заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны. Кроме того, в южных регионах, в предпесковых отдаленных районах, культивируются целые плантации индийской марихуаны, стебли которой достигают четырех метров в высоту. И.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Асхат Мухаметкалиев

По словам Мухаметкалиева, для обслуживания таких посевов оборудуются схроны, создается система капельного орошения растений.

Фото: МВД РК

Чтобы не привлекать внимания к таким полям, с мая по октябрь рабочие находятся на месте. Периодически им привозят продукты и все необходимое. С июня по октябрь совместно с бойцами спецназа МВД и Национальной гвардией мы совершаем вертолетные облеты Кызылординской области и смежных районов. Асхат Мухаметкалиев

И.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК уточнил, что каждый год выявляется и уничтожается порядка 60 таких плантаций. Это примерно 20 гектаров земель, засеянных культивированной марихуаной. Ежегодно изымается более 20 тонн наркотиков.

Фото: МВД РК

В начале месяца была пресечена деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабисной группы на территории Нур-Султана и в Атырауской области. Изъято почти полторы тонны различных видов наркотиков, в том числе 1 тонна 137 килограмм марихуаны, 285 килограмм гашиша и 61 килограмм синтетических наркотиков.

Ликвидировано 11 нарколабораторий в Нур-Султане (три), Алматы (одна), Актюбинской (две), Алматинской (одна), Восточно-Казахстанской (две), Жамбылской (одна) и Карагандинской (одна) областях. Задержаны 15 граждан, участвующих в производстве наркотиков. Изъято 56 килограмм наркотиков и 165 литров прекурсоров.