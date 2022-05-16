Продажа наркотиков через Telegram — подозреваемого задержали

Задержан подозреваемый, который делал закладки и сбывал наркотики через мессенджер Telegram. В качестве вещественных доказательств у молодого человека изъяли более 50 полиэтиленовых свертков с синтетическим наркотиком. Пресс-служба ДП Туркестанской области

На трассе Шымкент – Самара был остановлен автомобиль Toyota. Во время обыска оперативники обнаружили в кармане брюк пассажира автомашины наркотическое средство, упакованное в свертки. Также осмотр телефона подозреваемого показал, что он занимался сбытом наркотиков через мессенджер Telegram.

При тщательной проверке выяснилось, что молодой человек сделал закладки с синтетическими наркотиками в нескольких местах в Туркестане. Подозреваемый указал на места закладок. Всего было изъято 53 свертка. Согласно заключению, изъятые наркотики оказались синтетическим наркотиком «Мефедрон» общим весом свыше 50 грамм.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В настоящее время задержанный арестован. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.