Глава республиканского объединения Qazaqstan team: Новый Казахстан нужен молодежи

Сегодня состоялось расширенное заседание Совета по делам молодежи города. В программе встречи: порядок и задачи республиканского референдума в создании нового Казахстана. Сейчас важно донести до молодежи информацию о важности предстоящего референдума. Ведь именно в наших руках строительство прозрачного, слышащего нового Казахстана, о котором говорит наш Президент. Молодежи отводится особая роль в этой работе, мы все должны это понимать и работать над этим еще усерднее и активнее. Сама призываю принять участие в референдуме и внести свой вклад. Руководитель ОО BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат

Фото: Qazaqstan team

В рамках программы встречи были рассмотрены важнейшие для страны темы о порядке и задачах проведения общереспубликанского референдума, о направлениях конституционной реформы, о значении референдума в построении нового Казахстана, о проделанной работе в сфере государственной молодежной политики в столице, о вопросах занятости столичной молодежи.

Фото: Qazaqstan team

По словам руководителя республиканского молодежного объединения Qazaqstan team Олжаса Сулейменова, прошла разъяснительная встреча, своего рода мозговой штурм, по референдуму.

Фото: Qazaqstan team

Так как у нас основная аудитория избирателей и тех людей, кто будет голосовать, это молодежь, мы ей уделяем особое внимание. Я сам как представитель молодежи понимаю важность этого референдума. Тем более новый Казахстан нужен нам - молодежи, которая будет это все реализовывать. Прошло хорошее открытое обсуждение, дискуссия. Были интересные вопросы, для себя получил интересную информацию. Надеюсь, сам смог дать хорошую информацию молодежи. Думаю, что наша молодежь будет активно участвовать, потому что она уже политически созрела. Надеюсь, что молодежь наша покажет активность во время референдума. Олжас Сулейменов

Фото: Qazaqstan team