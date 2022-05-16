Бизнес-сообществу представят HR-кейсы от ведущих центральноазиатских и международных компаний

Многие компании понимают необходимость развития HR-функции, трансформации бизнес-процессов, оценки эффективности инструментов и методик. Но как не гнаться за уходящим поездом, а быть лидером изменений?

Ответ на этот вопрос вы сможете найти на конференции HR-бренд от HeadHunter.

Фото: HeadHunter

Вас ждут актуальные темы по удержанию и вовлечению сотрудников, новая реальность рынка труда, автоматизация HR-процессов и HR-бюджета, работа с аналитикой и многое другое.

Лидеры центральноазиатского рынка поделятся опытом, представят подробные кейсы и дадут современные инструменты в управлении персоналом. Максимум практики от признанных экспертов в сфере HR из ведущих казахстанских и международных компаний.

В программе заложено сразу несколько эффективных форматов работы:

кейсы компаний,

дискуссии,

воркшопы,

бизнес-игры.

Фото: HeadHunter

Впервые конференция пройдет в гибридном формате. А это значит, что участники по желанию смогут присоединиться либо к «живой» встрече на площадке мероприятия, либо подключиться онлайн из любой точки. Формат мероприятия, помимо выступлений спикеров и HR-экспертов, подразумевает профессиональный нетворкинг и обмен актуальными HR-кейсами.

Фото: HeadHunter

Полученные практические знания можно будет сразу же использовать в работе. Посещение актуально не только для HR-специалистов и HRD, но и для руководителей команд и владельцев бизнеса.

Фото: HeadHunter

По завершении конференции все участники получат сертификаты, подтверждающие полученные знания, доступ ко всем материалам конференции и возможность участвовать в розыгрыше ценных призов. А также, все участники конференции приглашаются на торжественную церемонию награждения победителей Премии HR-бренд, где ежегодно определяются лучшие работодатели Центральной Азии.

Фото: HeadHunter

Генеральным партнером мероприятия в этом году выступила компания Razum.is – онлайн-сервис видеоконсультаций в сфере психологии, юриспруденции, финансов и здорового образа жизни.

Место проведения: г. Алматы, проспект Сейфуллина 617, ТРЦ «Forum», Event Space

Дата: 26 мая 2022 года

Формат мероприятия: онлайн и офлайн

Узнать подробно о конференции и приобрести билеты вы можете на сайте или написав на почту: hrbrand@hh.kz

Присоединяйтесь к самому главному мероприятию в сфере HR от HeadHunter!

Партнерский материал.