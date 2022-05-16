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14:12 16.05.2022

Бюст Хиуаз Доспановой «потеряли» жители Атырау

Атырау, Хиуаз Доспанова, бюст, исчезновение, акимат, комментарий Фото: скриншот видео
14 мая жители Атырау забили тревогу после исчезновения бюста известной летчицы, участницы Великой Отечественной войны Хиуаз Доспановой, который был установлен в сквере под центральным мостом в 2010 году. Как оказалось, в этот же день его презентовали в другом месте, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», увидев на месте бюста торчащие штыри, местные жители испытали шок. От бюста осталась лишь стойка с QR-кодом и надписью «Объект историко-культурного наследия охраняется государством».

Варварски сняли бюст. Куда и для чего его отправили, неизвестно. Люди всегда раньше тут отдыхали, сквер с бюстом Доспановой был достопримечательностью города, – отметили жители близлежащих домов.

Редакция портала отправила запрос в акимат Атырау, чтобы узнать, что будет на месте бюста. Но ответ еще не пришел.

Позднее бюст летчицы был найден – его перенесли на территорию школы им. Х. Доспановой.

Как сообщается, культурный объект торжественно презентовали 14 мая на мероприятии по случаю 70-летия основания школы и 100-летия летчицы. На мероприятии присутствовал ее сын Ерболат Амиров.

Динара Халдарова
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