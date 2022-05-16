Бюст Хиуаз Доспановой «потеряли» жители Атырау

Как пишет портал «Мой город», увидев на месте бюста торчащие штыри, местные жители испытали шок. От бюста осталась лишь стойка с QR-кодом и надписью «Объект историко-культурного наследия охраняется государством».

Варварски сняли бюст. Куда и для чего его отправили, неизвестно. Люди всегда раньше тут отдыхали, сквер с бюстом Доспановой был достопримечательностью города, – отметили жители близлежащих домов.

Редакция портала отправила запрос в акимат Атырау, чтобы узнать, что будет на месте бюста. Но ответ еще не пришел.

Позднее бюст летчицы был найден – его перенесли на территорию школы им. Х. Доспановой.

Как сообщается, культурный объект торжественно презентовали 14 мая на мероприятии по случаю 70-летия основания школы и 100-летия летчицы. На мероприятии присутствовал ее сын Ерболат Амиров.