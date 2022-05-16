Air Astana отмечает 20-летие успешными финансовыми результатами

За 20 лет Air Astana перевезла почти 60 млн пассажиров и более 250 тыс. тонн груза, выполнила свыше 600 тыс. рейсов со средней заполняемостью 70% и пунктуальностью полетов 85%. Команда менеджеров мирового класса добивается высоких результатов в области безопасности полетов, обслуживания пассажиров и создания комфорта на борту, операционной эффективности и низких затрат, которые соответствуют уровню ведущих бюджетных авиакомпаний в мире. Пресс-служба Air Astana

Кроме того, как отмечено в публикации, Air Astana внесла значительный вклад в экономику страны, создав свыше 5 тыс. рабочих мест, которые сохранила в период пандемии.

За 20 лет авиакомпания перечислила около 120 млрд тенге (более 500 млн долларов США) в виде налогов.

Также в сообщении сказано, что флот группы Air Astana вырос до 37 самолетов, включая Boeing 767, Airbus A320 / A320neo / A321 / A321neo / A321LR и Embraer-E2, средний возраст которых составляет четыре года.

С момента запуска в 2019 году авиапарк FlyArystan, бюджетного подразделения авиакомпании, вырос до 10 самолетов Airbus A320. Маршрутная сеть FlyArystan включает 44 маршрута, 12 из которых – международные.

Стоит отметить, что с 2009 года программу подготовки Ab-initio авиакомпании Air Astana прошли 259 курсантов, 60 из которых стали командирами, а 157 – первыми пилотами.

Air Astana отмечена международными наградами. Беспрецедентно девять лет подряд (с 2012 по 2019 год и в 2021 году) авиакомпания получала награду Skytrax как «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии», трижды подряд – награду Traveller’s Choice Award и столько же – APEX Awards в период с 2018 по 2020 год.

20-летие авиакомпании Air Astana – это поистине выдающееся достижение, которое я с большой гордостью отмечаю вместе с каждым из наших 5 тыс. сотрудников. Руководствуясь принципами стойкости, решимости и инноваций, мы неустанно работали над преодолением препятствий и на протяжении двух десятилетий обеспечивали наших клиентов высочайшим уровнем безопасности, сервиса и эффективности, – отметил Питер Фостер, президент авиакомпании Air Astana. – Последние два года были особенно сложными из-за последствий COVID-19, но следование принципам обеспечило хорошие финансовые показатели в 2021 году и уверенные позиции для роста в начале третьего десятилетия авиакомпании.

Ключевые финансовые и производственные показатели за 2021 год

В 2021 году общая выручка увеличилась на 90% по сравнению с прошлым годом, до 761 млн долларов при цифре в 400 млн долларов в 2020 году, при этом показатель за 2019 год составил около 900 млн долларов.

Прибыль (EBITDAR*) в 2021 году достигла 217 млн долларов США по сравнению с 33 млн долларов в 2020 году, при показателе за 2019 год в 171 млн долларов. Чистая прибыль в 2021 году составила 36,2 млн долларов по сравнению с убытком в 93,9 млн долларов в 2020 году, что выше доковидного показателя в 30 млн долларов в 2019 году.

В 2021 году группа компаний Air Astana перевезла 6,6 млн пассажиров, что почти на 80% больше, чем в 2020 году, при этом авиакомпания Air Astana перевезла 3,6 млн пассажиров, а FlyArystan – 3 млн пассажиров. Группа увеличила пропускную способность более чем на 60% по сравнению с 2020 годом.