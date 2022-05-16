14:40 16.05.2022
Токаев опубликовал фото с утренней прогулки по Москве
Фото: Instagram/tokayev_online
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Москве для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, передает Zakon.kz.
Снимок с утренней прогулки глава государства опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, в Москву президент Касым-Жомарт Токаев прибыл 15 мая по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Саммит ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации, состоится 16 мая в Кремле.