Токаев опубликовал фото с утренней прогулки по Москве

Снимок с утренней прогулки глава государства опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, в Москву президент Касым-Жомарт Токаев прибыл 15 мая по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Новость по теме Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ

Саммит ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации, состоится 16 мая в Кремле.