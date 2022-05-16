В Казахстане стартовали продажи новой серии мощных ноутбуков MateBook D14 и D15

Ноутбуки станут новым центром управления контентом и другими устройствами экосистемы Huawei.

Экран с узкими рамками и режимом защиты зрения

Huawei MateBook D15 оснащен Full HD экраном на IPS-матрице с диагональю 15,6 дюйма с антибликовым покрытием, модель D14 имеет 14-дюймовую диагональ. Обе модели получили яркие и четкие экраны с IPS-матрицей, быстрым откликом и соотношением сторон 16:9 – оптимальным как для работы с документами, так и для просмотра фильмов кинематографического формата.

Новинки получили сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland, которые подтверждают низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания экрана, гарантируя снижение нагрузки на глаза при длительной работе.

Фото: Huawei

Металлический корпус с лаконичным дизайном

Ноутбуки MateBook D14 и MateBook D15 выполнены в прочном и легком корпусе из алюминиевого сплава с гладкой металлической текстурой поверхности, прошедшей механическую обработку. Huawei MateBook D14 при толщине 15,9 мм весит 1,38 кг, а MateBook D15 при толщине 16,9 мм весит 1,56 кг, что позволяет без труда брать их с собой в путешествия и командировки, не беспокоясь о месте в сумке или рюкзаке.

Все обновленные ноутбуки MateBook D14 и MateBook D15 оснащаются 8 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельными накопителями емкостью 256 или 512 ГБ с интерфейсом PCIe, что гарантирует высокие скорости доступа к данным и быструю работу операционной системы.

Фото: Huawei

Сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания ноутбуков, позволяет разблокировать систему, не теряя времени на ввод пароля. Скрытая в корпусе веб-камера исключает возможность несанкционированного использования, надежно защищая приватность пользователя. Дополняет картину стереосистема с объемным звучанием.

Huawei Matebook – это универсальный инструмент как для работы, так и для развлечений. Выдающаяся автономность работы (до 10 часов) позволяет использовать ноутбуки как рабочий инструмент для чтения почты, серфинга, редактирования документов. Компактные размеры и легкий корпус обеспечивают одинаково удобный опыт пользования ноутбуком как в офисе, так и в путешествиях, как мужчинам, так и девушкам. Мао Чжоуин, директор по маркетингу Huawei Consumer Business Group в Казахстане

Фото: Huawei

Huawei MateBook D14 и D15 будут доступны в Казахстане с 16 мая в цвете «космический серый и мистический серебристый» по рекомендованной цене от 459 тыс. 990 тенге во всех крупных магазинах электроники. Также при покупке ноутбука компания Huawei предлагает особый бонус для своих покупателей – в подарок к новой модели Matebook D14 и D15 вы также получите смартфон Huawei Hova 8i.

Партнерский материал