1,5 млрд тенге налогов заплатила администрация рынка «Алтын Орда» после проверок

Обеспечена регистрация в качестве предпринимателей 2993 лиц, торгующих на территории рынка «Алтын Орда» (из них в феврале – 1371, марте – 1443, апреле – 179). Количество с учетом ранее состоящих на учете индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составило 3324 субъекта. Ранее на территории рынка на учете состоял 331 налогоплательщик. Пресс-служба КГД МФ РК

По информации ведомства, контрольные мероприятия проводились в отношении арендатора рынка ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» и владельца рынка ТОО «KURYLYS LTD» – «Курылыс ЛТД».

В результате принятых мер в бюджет уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге, в т.ч. ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» заплатило налогов на сумму 1,4 млрд тенге, ТОО «KURYLYS LTD» – «Курылыс ЛТД» внесло в бюджет 92,3 млн тенге. Пресс-служба КГД МФ РК

Кроме того, по итогам проведенной работы в адрес ТОО «KURYLYS LTD» и ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 млрд тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 млрд тенге, взыскано 650 млн тенге.

Камеральный контроль подразумевает выставление уведомлений органами государственных доходов без проведения налоговой проверки.

Также в настоящее время проводятся налоговые проверки в отношении ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» и ТОО «KURYLYS LTD» – «Курылыс ЛТД».

13 апреля заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков заявил, что на рынке «Алтын Орда» выявили нарушения на 1,6 млрд тенге.