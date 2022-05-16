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Законодательство РК
17:36 16.05.2022

Мошенница «сняла порчу» за 4,5 млн тенге в Шымкенте

порча, мошенница, Шымкент Фото: Zakon.kz
Жертвами аферы лжеясновидящей оказались две жительницы мегаполиса. Подозреваемую правоохранители уже задержали. На данный момент проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Шымкента рассказали, что злоумышленница дважды попадала в дома, прося милостыню.

Как только двери отворялись, женщина заявляла, что потусторонние силы подсказали ей о наведенной на дом порче и, если не снять ее быстро, грянет беда. Она уверила хозяек, что для проведения ритуала очищения нужно все их золото. Пресс-служба ДП Шымкента

Со слов потерпевших, взяв в руки ювелирные украшения, она с таинственным видом что-то шептала и ходила вокруг дома, а через некоторое время исчезла.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 4,5 млн тенге.

После обращения в полицию были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Проверив камеры видеонаблюдения, стражи порядка выявили, что подозреваемая села в такси. Оперативники определили личность таксиста по номеру авто и опросили его. Оказалось, что женщину он довез до дома. Лжеясновидящую правоохранители задержали по месту жительства.Пресс-служба ДП Шымкента

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество».

Анастасия Московчук
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