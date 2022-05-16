Академия правоохранительных органов: Наша цель – подготовить высококвалифицированные кадры

Обеспечить преемственность и институциональную память, не допуская падения профессиональных и этических требований призвал Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, отмечая необходимость профессиональных кадров со свежими взглядами и инициативами.

В этом ключе требований главы государства немаловажным является повышение квалификации действующих государственных служащих, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Такая задача стоит перед Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, образованной 4 мая 2015 года указом президента РК.

В этих целях академия осуществляет реализацию программ послевузовского образования, иными словами, повышается квалификация действующих сотрудников правоохранительных органов. Директор 3-го института академии Сауле Сапаралиева

По словам Сапаралиевой, в Академии послевузовское образование осуществляется в магистратуре и докторантуре по образовательным программам «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность».

С 1 сентября 2020 года внедрено обучение в дистанционной профильной магистратуре.

По окончании обучения магистрантам присваиваются степени магистра национальной безопасности и военного дела (правоохранительная деятельность) или магистра юридических наук (юриспруденция) и выдаются соответствующие дипломы государственного образца.

Образовательные программы докторантуры направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD).

В текущем году планируется осуществить первый набор в профильную докторантуру по образовательной программе «Правоохранительная деятельность», в том числе по дистанционному обучению, с присуждением степени доктора национальной безопасности и военного дела.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе за счет государственного образовательного заказа.

В настоящее время в академии обучаются 144 сотрудников правоохранительных органов, в том числе в магистратуре – 114 человек, в докторантуре – 30.

Все учебные дисциплины послевузовского образования в академии направлены на освоение обучающимися научных, педагогических и управленческих компетенций, соответствующих требованиям дублинских дескрипторов второго и третьего уровня высшего образования и ориентированы на потребности практической деятельности с учетом рекомендаций правоохранительных органов.

Кроме этого, для развития и закрепления практических навыков магистрантов и докторантов, с учетом содержания учебной дисциплины, на занятия приглашаются специалисты-практики как из других подразделений академии, так и из правоохранительных, судебных и иных государственных органов, организаций, проводятся выездные занятия.

Конечно, кроме задачи обучения профессиональным навыкам мы стремимся привить нашим обучающимся комплекс знаний о разнообразных явлениях современной культуры (этикет, искусство, культура семейной жизни и быта) и сформировать соответствующие общекультурные компетенции в рамках проекта «Университет культуры». Уверены, что для профессионального сотрудника такие знания не будут лишними, а, напротив, станут хорошим подспорьем в его деятельности. Директор 3-го института академии Сауле Сапаралиева

Обучающиеся вовлечены в работу совета магистрантов и докторантов, а также совета молодых ученых, созданного для содействия профессиональному росту молодых ученых академии, развития научного потенциала и реализации их творческих возможностей в решении практических задач в сфере правоохранительной деятельности. В рамках его деятельности проводятся лекции ведущих ученых и практиков, семинары и встречи для молодых ученых академии. Установлены обширные научные связи с молодыми учеными, докторантами, магистрантами вузов Казахстана и зарубежья.

Помимо того, что профессорско-преподавательский состав 3-го института академии обладает высоким профессионализмом в образовательной сфере, большинство из них имеют и практический опыт работы в правоохранительных органах.

Более того, ежегодно преподаватели академии проходят стажировку в ведущих высших учебных заведениях и на базе правоохранительных органов, в том числе зарубежных стран, то есть мы на постоянной основе работаем над повышением квалификации своих преподавателей, чтобы обучающиеся могли получать знания высокого и современного уровня.

С момента образования академии институтом подготовлены 237 сотрудников правоохранительных органов, из них 205 магистрантов и 32 докторанта, которые продолжили работу в правоохранительных органах страны, некоторые решили связать свою жизнь с научной деятельностью, став нашими коллегами. Сауле Сапаралиева

С подробной информации о деятельности вуза, порядке и условиях поступления можно ознакомиться на сайте академии и на странице в Instagram.