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Законодательство РК
18:09 16.05.2022

В Нур-Султане и пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

туча, небо, дождь Фото: unsplash
17 мая в столице и пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в РГП «Казгидромет» ожидаются ветер, гроза, передает Zakon.kz.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На востоке, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, западе, днем на юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, западе области порывы 23 м/с.

В Нур-Султане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере пыльная буря. Ветер юго-западный днем на севере области 15-20 м/с.

Анастасия Стативкина
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