Полтонны рыбы осетровых пород изъяли в Атырауской области

Как сообщает пресс-служба МВД, всего с 1 апреля по 31 мая выявлено более 210 правонарушений, возбуждено 18 уголовных дел: по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов» – два, по ст. 339 УК РК «Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов» – 16.

В ходе мероприятия на республиканских и областных автодорогах (Астраханское, Актюбинское, Уральское и областное Индерское шоссе) и автомобильных дорогах на территории города на объездных полевых дорогах и на берегах рек Каспийского моря Урал, Кигач функционируют 39 мобильных групп. Кроме того, для пресечения незаконного вылова рыбы, ведется наблюдение 19 камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления городского управления полиции, расположенного на берегу реки Урал. Начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев