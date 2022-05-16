Предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ предложил Владимир Путин

Еще раз отмечу важность самой тесной координации между участниками ОДКБ в сфере внешней политики, согласованных действий в ООН и на других площадках, продвижения общих подходов к множащимся проблемам международной безопасности. В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и СНГ. По нашему мнению, было бы правильно предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ. Президент РФ Владимир Путин

По словам российского лидера, весьма важно, что взаимодействие в рамках ОДКБ всегда выстраивалось в духе подлинного союзничества на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки.

Свидетельством зрелости нашей организации, ее реальной способности адекватно противостоять острым вызовам и угрозам стало успешное проведение ОДКБ миротворческой операции в январе в Казахстане по просьбе казахстанского руководства. Контингент коллективных сил ОДКБ, введенный на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управлялись в том числе и из-за рубежа, помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике. Владимир Путин

Использование миротворческих сил в Казахстане стало первой подобного рода операцией за все время существования ОДКБ. Ее проведение позволило выявить сильные стороны практического взаимодействия военных структур и спецслужб государств – членов организации.

Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором будет подтверждена решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене. Владимир Путин

По словам президента РФ, на этом этапе первостепенной задачей является дальнейшее совершенствование и оптимизация деятельности ОДКБ и ее руководящих структур. Также планируется заниматься вопросами оснащения коллективных сил современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий структур и спецслужб.